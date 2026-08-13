Norwegens Gold-Staffel gibt Medaille zurück

SID 13.08.2026 • 11:41 Uhr Bei der Leichtathletik-EM gibt die norwegische Mixed-Staffel ihre Goldmedaille zurück. Eine falsche Gravur sorgt für Empörung.

Norwegens 4×400-Meter-Staffel im Mixed hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ihre Goldmedaillen zurückgegeben. Zwar triumphierte das Quartett um Hürden-Star Karsten Warholm am Montag in 3:09,62 Minuten vor Gastgeber Großbritannien und den Niederlanden, musste dann jedoch feststellen, dass auf dem Edelmetall die Zeit der Zweitplatzierten eingraviert war.

„Wir haben uns geweigert, sie anzunehmen“, erklärte Warholm gegenüber dem norwegischen Fernsehsender NRK und fuhr angefasst fort: „Für diesen großen Erfolg haben wir sehr hart gearbeitet, insbesondere für die erreichte Zeit, die sowohl ein norwegischer Rekord als auch ein Europameisterschaftsrekord ist. Diese Situation ist daher absurd, das ist inakzeptabel.“

Organisatoren entschuldigen sich

Unterstützung erfuhr der 30-Jährige von seiner Staffelkollegin Henriette Jaeger: „Wenn man Gold gewinnt, wäre es schon cool, dass auch die richtige Zeit darauf steht.“

Die norwegische Freude schmälerte das Malheur indes nur kurz: Die Organisatoren reagierten umgehend und entschuldigten sich laut NRK bei den Athleten.