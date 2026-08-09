Olympiasieger von Rom: Italien trauert um Berruti

SID 09.08.2026 • 21:45 Uhr Livio Berruti, der 1960 als erster Europäer bei Sommerspielen über 200 m triumphierte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die italienische Leichtathletik trauert einen Tag vor Beginn der EM in Birmingham um Sprintlegende Livio Berruti. Der gebürtige Turiner, 1960 in Rom als erster Europäer Olympiasieger über 200 m, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gab der italienische Verband FIDAL bekannt.

„Ich bin persönlich tief erschüttert, denn mich verband mit Livio eine enge Freundschaft und gegenseitiger Respekt – eine Bindung, die aus unserer gemeinsamen Liebe zum Sport erwuchs und über die Jahre hinweg durch dieselbe Leidenschaft und Entschlossenheit gepflegt wurde“, sagte FIDAL-Präsident Stefano Mei, der die Nachricht laut Mitteilung in Birmingham nur wenige Minuten nach einer Mannschaftsbesprechung des italienischen Teams erhielt.

Berruti „veränderte die Geschichte der italienischen Leichtathletik“

Vor Berruti hatten bei Sommerspielen nur Amerikaner und Kanadier über die 200 m triumphiert. Dann kam der besondere Moment. „Dieser Tag veränderte die Geschichte der italienischen Leichtathletik“, teilte der Verband mit. Und er habe es „auf heimischem Boden, vor einer ganzen Nation, die ihn ins Herz geschlossen hatte“, geschafft. „Er war ein Vorbild für Generationen junger Menschen.“