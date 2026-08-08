Rückenverletzung: Deutscher Meister verpasst EM

SID 08.08.2026 • 18:04 Uhr Nach der Gehirnerschütterung bei der DM wird Tobias Potye von der nächsten Verletzung geplagt. Dem 31-Jährigen bleibt nichts anderes übrig, als seine Teilnahme an der EM abzusagen.

Hochspringer Tobias Potye (31) hat seine Teilnahme an der EM in Birmingham (10. bis 16. August) abgesagt. Wie der frisch gebackene deutsche Meister in den sozialen Netzwerken mitteilte, habe er sich „im Krafttraining leider schwer am Rücken verletzt und muss die EM aus dem Krankenhaus verfolgen“.

„Leider konnte ich mich nur kurz über meine Normierung freuen“, schrieb Potye bei Instagram: „Es ist besonders schade, da ich gerade dieses Jahr wieder gemerkt habe, was in meinen Beinen steckt, es aber bisher nicht so richtig zeigen konnte.“

Hochspringer Potye vom Pech verfolgt

Der Münchner war zuletzt vom Pech verfolgt und nach einer Gehirnerschütterung bei der DM gerade erst ins Training zurückgekehrt. Beim Wettkampf in Wattenscheid Ende Juli war er mit dem Kopf gegen den Lattenpfosten gekracht und hatte dennoch seinen sechsten Titel in Serie gewonnen.