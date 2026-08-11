EM-Schock: Hürdensprinterin Schuster stürzt – Finale futsch

SID 11.08.2026 • 21:25 Uhr Die deutsche Meisterin verletzt sich bei ihrem Missgeschick aber nicht.

Hürdensprinterin Franziska Schuster (Leverkusen) hat bei der Leichtathletik-EM für einen Schreckmoment gesorgt. Die deutsche Meisterin stürzte in ihrem Halbfinale heftig, damit platzte ihr Traum vom Einzug in das Finale schmerzhaft. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Missgeschick aber nicht.

Sturz stoppt Schuster im Halbfinale

Schuster, die ihre Bestzeit in dieser Saison auf starke 12,69 Sekunden gesteigert hatte, blieb an der siebten Hürde hängen und krachte dann mit voller Wucht in das achte Hindernis. „Das war mein erster Sturz. Ich glaube, deswegen stehe ich gerade so unter Schock und ich denke mir: ‚Ist das gerade wirklich passiert?’“, sagte Schuster im ZDF.