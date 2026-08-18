90,40-m-Hammer! Weber krönt sich mit EM-Gold im Speerwurf

SID 18.08.2026 • 15:57 Uhr Der Europameister von Birmingham hatte sich im letzten Finalversuch nervenstark gezeigt.

Speerwurf-Europameister Julian Weber sieht seine psychische Stärke mit dem EM-Gold in Birmingham bewiesen. „Mir wurde oft gesagt, dass es bei mir vielleicht doch am Mentalen liegt, dass ich bei Olympia oder einer WM meine Leistung nicht abrufen kann“, sagte Weber im Sport1-Interview: „Aber das habe ich jetzt auf jeden Fall widerlegt – hoffe ich zumindest.“

Weber triumphiert trotz Leidensweg

Trotz einer durch gesundheitliche Probleme erschwerten Vorbereitung war dem 31-Jährigen im Finale am Samstag im letzten Wurf über 90,40 m der Sieg gelungen. In der Vergangenheit hatte es für Weber häufig nicht für eine Medaille gereicht, so blieb ihm etwa bei den Olympischen Spielen in Tokio nur der vierte Platz.