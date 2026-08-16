Leichtathletik-Sensation: Mit diesem Coup hat kaum jemand gerechnet

Alina Heidenreich 16.08.2026 • 22:10 Uhr Nach dem Doppelerfolg der Männer gewinnt Julia Ulbricht die Silbermedaille im Speerwurf. Die Rostockerin muss sich bei der EM in Birmingham nur Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak aus Kroatien geschlagen geben.

24 Stunden nach dem Doppelsieg von Julian Weber und Nick Thumm hat völlig überraschend auch Julia Ulbricht (Rostock) bei der Leichtathletik-EM eine Medaille im Speerwurf gewonnen. Die 25 Jahre alte deutsche Meisterin kam bis auf fünf Zentimeter an ihre Bestleistung heran und sicherte sich mit 61,53 m die Silbermedaille.

Direkt nach ihrem Wettkampf konnte sie ihren Erfolg noch gar nicht richtig fassen. „Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos“, sagte sie in der ARD.

Ulbricht war aus dem Bundekader geflogen

Mit der Silbermedaille belohnt sich Ulbricht für all die Rückschläge und Schwierigkeiten, mit denen sie in den vergangenen Monaten konfrontiert war. Die Athletin war aus dem Bundeskader geflogen und musste einen Minijob annehmen, um sich neben dem Sport weiterhin ihre Miete leisten zu können.

Zwischenzeitlich habe sie sogar ans Aufhören gedacht. „Ich war zwischenzeitlich an dem Punkt, aufzugeben. Aber mein Traum ist, dass ich es irgendwann zu Olympia schaffe und deshalb habe ich nie aufgegeben und immer weiter gekämpft“, erklärte Ulbricht.

Neben der Freude über die Silbermedaille überwiegt am Ende vor allem der Stolz. „Ich bin stolz auf mich, dass ich das weiter durchgezogen habe und weiter an mich geglaubt habe, dass ich das kann und hierher gehöre.“

Kolak holt Speerwurf-Gold

Gold ging an Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak. Die Kroatin setzte sich mit 62,43 m durch. Bronze gewann Adriana Vilagos aus Serbien (60,93). Luisa Tremel (München) wurde Zwölfte (53,19). Topfavoritin Sigrid Borge (Norwegen) blieb nur Platz vier. Titelverteidigerin Victoria Hudson (Österreich) war wegen ihrer Babypause nicht am Start.

Als bisher letzte deutsche Speerwerferin hatte Christin Hussong 2018 eine Medaille geholt – damals in Berlin sogar Gold.