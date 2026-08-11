400m-Sensation: Bredau sprintet bei WM ins Birmingham-Finale

SID 11.08.2026 • 22:22 Uhr Zum zweiten Mal in Folge schafft es der Wolfsburger Jean Paul Bredau unter die besten acht in Europa.

Jean Paul Bredau hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham wie vor zwei Jahren in Rom das Finale über 400 m erreicht.

Der deutsche Meister aus Wolfsburg gewann am Dienstagabend sein Halbfinale in 44,86 Sekunden und zog als Fünfschnellster in die Medaillen-Entscheidung am Mittwoch (21.50 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) ein.

Bredau visiert Bremm-Silber an

„Wir laufen einfach mal und gucken, was am Ende dabei rumkommt“, sagte Bredau, 2024 Final-Siebter, im ZDF zu seinen Erwartungen: „Ich würde sagen, wie bei Florian Bremm.“ Der 5000-m-Läufer hatte am Montag Silber geholt,