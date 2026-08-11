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400m-Sensation: Bredau sprintet bei WM ins Birmingham-Finale

Starker Bredau erreicht EM-Finale

Zum zweiten Mal in Folge schafft es der Wolfsburger Jean Paul Bredau unter die besten acht in Europa.
In einem packenden Rennen in Birmingham muss sich der deutsche Aufsteiger Florian Bremm nur Norwegens Topstar Jakob Ingebrigtsen beugen.
SID
Zum zweiten Mal in Folge schafft es der Wolfsburger Jean Paul Bredau unter die besten acht in Europa.

Jean Paul Bredau hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham wie vor zwei Jahren in Rom das Finale über 400 m erreicht.

Der deutsche Meister aus Wolfsburg gewann am Dienstagabend sein Halbfinale in 44,86 Sekunden und zog als Fünfschnellster in die Medaillen-Entscheidung am Mittwoch (21.50 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) ein.

Bredau visiert Bremm-Silber an

„Wir laufen einfach mal und gucken, was am Ende dabei rumkommt“, sagte Bredau, 2024 Final-Siebter, im ZDF zu seinen Erwartungen: „Ich würde sagen, wie bei Florian Bremm.“ Der 5000-m-Läufer hatte am Montag Silber geholt,

Halbfinalschnellster war der Franzose Muhhammad Abdallah Kounta (44,38). Thorben Finke (Sögel) schied mit 45,66 Sekunden aus.

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