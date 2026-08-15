Tränen-Drama um deutsche Staffel mit Gina Lückenkemper

SPORT1 15.08.2026 • 14:10 Uhr Sophia Junk kann nicht mehr auf Gina Lückenkemper übergeben - der Medaillentraum platzt. Anschließend fließen Tränen.

Drama um die deutsche Frauen-Staffel um Gina Lückenkemper: Nach einem verunglückten letzten Wechsel zwischen der dabei verletzten Sophia Junk und Lückenkemper hat das DLV-Quartett das EM-Finale über 4×100 m verpasst.

Junk erreichte mit dem Stab Schlussläuferin Lückenkemper nicht mehr, die deutsche Staffel kam nicht ins Ziel – anschließend flossen bei Junk die Tränen. Die Teamkolleginnen um Lückenkemper trösteten sie umgehend.

„Das kann nicht wahr sein!“, rief ZDF-Expertin Lisa Meyer entsetzt – und vermutete sofort eine Verletzung bei Junk.

Sprintstaffel patzt erneut beim Wechsel

„In dem Moment, in dem ich Gina das Staffelholz geben wollte, hat es mir hinten links in den Oberschenkel hineingezogen“, bestätigte Junk dann auch im ZDF: „Da habe ich automatisch einen Sprung nach rechts gemacht. Dadurch konnte ich das Holz nicht mehr druckvoll übergeben, und da war es dann zu spät.“

Lückenkemper erklärte den Vorfall aus ihrer Sicht und zeigte Verständnis: „Ich habe gemerkt, dass sie nicht rund gegangen ist, als ich mich umgedreht habe. Und die Sophia ist so eine absolute Bank in den Wechseln und ist da immer so sicher. Die Tatsache, das sie mich auch nur am kleinen Finger erwischt hat, da war bei mir sofort klar, da hat irgendwas nicht gepasst.“

Lückenkemper baut Junk auf

Es sei „so, so ärgerlich, weil Sophia hat sich so bockstark durch die Saison gekämpft, sie hatte sich ja leider bei den World Relays schon einmal verletzt und sich so wieder zurückgekämpft und sich verdient, hier auf der Bahn zu stehen. Das ist super frustrierend und jetzt gucken wir erstmal, dass wir Sophia wieder auf die Beine kriegen.“

Schon 2024 in Rom hatte die Sprintstaffel als Finalvierte eine Medaille verpasst. 2022 wurde Deutschland Europameister, aus diesem Quartett waren noch Rebekka Haase und Lückenkemper in Birmingham dabei.

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