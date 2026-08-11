4. EM-Gold! Tentoglou stellt Drechsler-Rekord im Weitsprung ein

SID 11.08.2026 • 22:47 Uhr Der zweimalige Olympiasieger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland ist auch in Birmingham eine Klasse für sich.

Der griechische Topfavorit Miltiadis Tentoglou hat zum vierten Mal in Serie EM-Gold im Weitsprung gewonnen und es damit Heike Drechsler gleichgetan.

Im Finale von Birmingham setzte sich der Olympiasieger von Tokio und Paris mit 8,44 m vor dem Schweizer Simon Ehammer (8,29) und Bulgariens Newcomer Boschidar Sarabojukow (8,26) durch.

Weitsprung: Siegesserien und Verletzungspech

Die große deutsche Weitspringerin Drechsler hatte von 1986 bis 1998 viermal in Serie triumphiert, was noch höher einzuschätzen ist – damals wurde die EM noch im Vier- statt im Zwei-Jahres-Rhythmmus wie seit 2010 ausgetragen. Am Montag hatte der Norwegerin Jakob Ingebrigtsen über 5000 m ebenfalls seinen vierten Titel in Serie geholt.

Auch der deutsche Meister Simon Batz war nach seinem 8,29-m-Sprung mit großen Hoffnungen nach Birmingham gereist, doch dann verletzte sich der Mannheimer ausgerechnet beim Einspringen in der Qualifikation. In der Vorausscheidung verletzte sich dann auch Weltmeister Mattia Furlani, so dass der Italiener nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnte.

Qualifikation: Brucha und Plitzko raus