Warholm abgelöst: Dos Santos mit Weltrekord über 400 m Hürden

SID 27.08.2026 • 21:24 Uhr Beim Diamond-League-Meeting in Zürich bricht der 26 Jahre Brasilianer den Weltrekord des Norwegers um 14 Hundertstel.

Der Brasilianer Alison Dos Santos hat Karsten Warholm den Weltrekord über 400 m Hürden abgenommen. Der 26-Jährige benötigte für die Stadionrunde beim Meeting der Diamond League in Zürich lediglich 45,80 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke um 14 Hundertstel. Warholm, der in der Schweiz Zweiter wurde, hatte diese bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 aufgestellt.

„Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft“, sagte Dos Santos nach seinem Fabellauf, den er mit der brasilianischen Flagge feierte. Im norwegischen Rundfunk ergänzte der Rekordmann: „Wir haben so lange davon geredet, jetzt haben wir es geschafft. Ich bin so stolz und glücklich. Ich habe davon so lange geträumt. Aber ich glaube, ich kann das noch besser. Ich weiß, ich kann noch schneller laufen.“

Warholm sagte anerkennend: „Er war brillant. Es ist unglaublich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es war ein verrückter Wettkampf.“ Der 30-Jährige kam in 46,69 Sekunden ins Ziel. Der Nigerianer Ezekiel Nathaniel lief in 46,50 Sekunden auf Rang drei.