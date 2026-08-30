Leichtathletik: Julian Weber deklassiert Konkurrenz!

SID 30.08.2026 • 16:49 Uhr Julian Weber ist beim ISTAF das Maß aller Dinge. Der deutsche Weltmeister lässt die Konkurrenz im Speerwerfen deutlich hinter sich.

Julian Weber hat zum fünften Mal in Serie den Speerwurf-Wettbewerb beim ISTAF in Berlin gewonnen. Der frischgebackene Europameister warf im Berliner Olympiastadion starke 89,54 m. Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag deklassierte Weber die Konkurrenz. Auf Platz zwei landete Anderson Peters aus Grenada mit 83,32 m. Der US-Amerikaner Marc Minichello wurde Dritter (83,28 m).

Yemisi Mabry, Olympiasiegerin von Paris, musste sich hingegen beim ISTAF erneut geschlagen geben. Die Kugelstoßerin von der MTG Mannheim zeigte sich zwei Wochen nach der EM in Birmingham weiterhin in stabiler Verfassung, konnte der US-Amerikanerin Chase Jackson jedoch nicht gefährlich werden und belegte den dritten Rang.

Jackson bricht Rekord, Mabry wird Dritte

Jackson brach bereits im ersten Versuch den 42 Jahre alten Meeting-Rekord und verbesserte zugleich ihre persönliche Bestleistung auf 21,02 m. Die Konkurrenz bewegte sich am Sonntag in einer anderen Klasse. Platz zwei ging an die Kanadierin Sarah Mitton (20,10 m), Mabry folgte mit 19,73 m dahinter.

Mabry erwischte einen guten Start, ihr erster Versuch war zugleich ihr bester. Jackson, Weltmeisterin von 2022 und 2023, deklassierte ihre Konkurrenz jedoch ebenfalls direkt zum Auftakt. Damit liegt die US-Amerikanerin nur sieben Zentimeter unter der Weltjahresbestleistung von Jessica Schilder aus den Niederlanden.