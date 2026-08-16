Gold für Deutschland: Ruppert krönt sich zum Europameister

SID 16.08.2026 • 22:09 Uhr Der Top-Favorit lässt der Konkurrenz keine Chance. Karl Bebendorf schnappt sich wieder Bronze.

Titel mit Ansage: Top-Favorit Frederik Ruppert (Tübingen) hat sich mit einem unwiderstehlichen Finish zum Europameister über 3000 m Hindernis gekrönt. Der 29-Jährige rannte beim Showdown um die Medaillen in Birmingham nach 8:25,33 Minuten durch das Ziel und sicherte sich seinen ersten großen Titel der Karriere.

Ruppert, der im Ziel die Schnullergeste zeigte, setzte sich im Alexander Stadium gegen den Luxemburger Ruben Querinjean (8:25,61) durch, Bronze ging wie vor zwei Jahren an Karl Bebendorf (8:26,65/Dresden). Das Duo gewann die Medaillen 19 und 20 für das deutsche Team bei diesen Titelkämpfen. Niklas Buchholz wurde Neunter (8:31,08).

Bei den Frauen hatte Gesa Felicitas Krause den Titel über diese Distanz gewonnen. Olivia Gürth war zu Bronze gelaufen.

Deutscher EM-Sieger taktisch äußerst clever

Ruppert hatte im Mai mit seinen 7:57,80 Minuten als erster Europäer die Acht-Minuten-Marke geknackt, spätestens da war klar: EM-Gold würde nur über den Sportsoldaten gehen. „Ich habe das klare Ziel, hier eine Medaille zu machen. Und ich habe natürlich auch immer gesagt, es soll Gold werden. Das ist auch mein Ziel“, hatte Ruppert vor dem Finale gesagt: „Aber ich habe noch nie eine Medaille geholt, von daher wäre das schon grandios.“