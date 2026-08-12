Zehnkampf-EM: Neugebauer auf Gold-Kurs – Kaul hofft noch

SID 12.08.2026 • 22:49 Uhr Zur Halbzeit liegt der Weltmeister auch bei der EM vorne und peilt damit den nächsten Titel an. Auch Niklas Kaul ist stark unterwegs.

Der Weltmeister peilt den nächsten Titel an: Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (Stuttgart) greift auch bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach Gold. Der 26-Jährige geht nach einem starken ersten Wettkampftag mit 71 Punkten Vorsprung in die letzten fünf Disziplinen und könnte ein Jahr nach seinem Triumph von Tokio wieder der „König der Athleten“ werden. Auch für den ehemaligen Europameister Niklas Kaul (4214/Mainz) ist noch eine Medaille drin.

Neugebauer führt zur Zehnkampf-Halbzeit

Neugebauer liegt bei seiner ersten EM zur Halbzeit nach exzellenten Auftritten unter anderem im Weitsprung (7,82 m) und im Kugelstoßen (17,13 m/Meisterschaftsrekord) mit 4483 Punkten auf Platz eins, Zweiter ist überraschend der starke Niederländer Jeff Tesselaar (4412). Der größte Konkurrent um Gold könnte aber der Hallen-Europameister Sander Skotheim (4382) werden, der Norweger lauert auf Rang drei. Im Vergleich zu seinem WM-Triumph (8804 Punkte) hat Neugebauer 28 Zähler mehr gesammelt.

Kaul geht zwar „nur“ als Sechster in den zweiten Wettkampftag, aber der Weltmeister von 2019 kann noch seine großen Stärken im Speerwurf sowie über die abschließenden 1500 m ausspielen und somit das Feld von hinten aufrollen. „Alles super. Das war ein ganz guter erster Tag“, sagte Kaul in der ARD. Top-Talent Amadeus Gräber (Frankfurt) liegt im Zwischenklassement auf Platz 13 (4150) und könnte am Ende in den Top-Ten landen.