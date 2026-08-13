Nach EM-Sturz: Lea Meyer stichelt gegen Europameisterin Krause

SID 13.08.2026 • 23:26 Uhr Lea Meyer redet nach ihrem Sturz-Drama Klartext - und sie gibt der Europameisterin Krause kräftig einen mit.

Hindernisläuferin Lea Meyer hat nach ihrem verhängnisvollen Sturz bei der Leichtathletik-EM in einem bemerkenswert trotzigen Interview die Europameisterin Gesa Krause kritisiert. „Es ist einem ja bewusst: Gesa will keinen Meter was machen“, sagte Meyer, die das Finale am Donnerstagabend lange von vorne bestimmt hatte, im ZDF. „Die sitzt das aus und rennt dann hinten raus.“

Sturz im Wassergraben stoppt Meyer

Meyer war in Birmingham als Vorlaufschnellste auf Medaillenkurs, sie stürzte aber auf der letzten Runde kopfüber in den Wassergraben. „Ich behaupte trotzdem, ich bin die beste Hindernisläuferin Europas mit Alice Finot (Silbermedaillengewinnerin, d. Red.), definitiv, einhundert Prozent“, sagte sie. „Ich finde, ich hätte die Medaille verdient. Nichtsdestotrotz: So ein Sturz darf nicht passieren, ist dämlich.“ Bereits bei der WM 2022 war sie in den Wassergraben gestürzt.

„Heute haben die besten Wettkämpferinnen gewonnen“, sagte Meyer, und sie blickte voraus auf die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028: „Spätestens in LA stehe ich als deutsche Rekordhalterin. Ich gehöre an die Spitze Europas.“ Noch ist sie mit einer Bestzeit von 9:09,13 Minuten fast sechs Sekunden langsamer als Krause (9:03,30).