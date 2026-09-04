Diamond League: Mabry und Craft verpassen Podium in Brüssel

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry hat ein Erfolgserlebnis beim Finale der Diamond League verpasst. Die EM-Dritte von Birmingham kam im Brüsseler König-Baudouin-Stadion am Freitag mit 19,59 m auf den vierten Rang. Den Sieg sicherte sich Ex-Weltmeisterin Chase Jackson (USA) mit starken 21,14 m.
Mabry schrammt am Podest vorbei
Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry wird in Brüssel nur Vierte. Auch für Shanice Craft läuft es nicht besser.
Yemisi Mabry in Brüssel
© AFP/SID/NICOLAS TUCAT
Craft verfehlt Diamond-League-Podium
Auch Diskuswerferin Shanice Craft verpasste das Podium. Die 33 Jahre alte EM-Silbermedaillengewinnerin erreichte mit 62,64 m den vierten Rang. Der Chinesin Feng Bin gelang mit 67,46 m der weiteste Versuch des Tages.
Beim Finale der Diamond League starten die besten Athletinnen und Athleten der Saison, es gibt nur Final-Wettkämpfe. Insgesamt werden 2,24 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Jeder Sieger kassiert neben einem Diamanten als Trophäe 30.000, in den als Diamond League „Plus“ ausgewählten Disziplinen sogar 60.000 US-Dollar.