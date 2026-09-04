Diamond League: Mabry und Craft verpassen Podium in Brüssel

SID 04.09.2026 • 19:54 Uhr Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry wird in Brüssel nur Vierte. Auch für Shanice Craft läuft es nicht besser.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry hat ein Erfolgserlebnis beim Finale der Diamond League verpasst. Die EM-Dritte von Birmingham kam im Brüsseler König-Baudouin-Stadion am Freitag mit 19,59 m auf den vierten Rang. Den Sieg sicherte sich Ex-Weltmeisterin Chase Jackson (USA) mit starken 21,14 m.

Craft verfehlt Diamond-League-Podium

Auch Diskuswerferin Shanice Craft verpasste das Podium. Die 33 Jahre alte EM-Silbermedaillengewinnerin erreichte mit 62,64 m den vierten Rang. Der Chinesin Feng Bin gelang mit 67,46 m der weiteste Versuch des Tages.