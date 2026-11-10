Paralympics-Siegerin Liebhardt stirbt mit 44 Jahren

Der deutsche Behindertensport befindet sich in tiefer Trauer. Paralympics-Siegerin Franziska Liebhardt ist verstorben.

Paralympics-Siegerin Franziska Liebhardt ist im Alter von 44 Jahren in der Nacht zu Samstag gestorben. Dies teilte der Deutschen Behindertensportverband (DBS) am Dienstag mit.

Bei Liebhardt war im Jahr 2005 eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert worden, dank einer Lungen- und einer Nierentransplantation konnte sie weiterleben und schaffte es sogar als Leichtathletin zu den Paralympics. Im Frühjahr 2026 kam jedoch eine weitere Erkrankung hinzu, die sie nun das Leben kostete.

Liebhardt gewann Paralympics-Gold in Rio

Der DBS trauert „um eine große Sportlerin und einen wunderbaren Menschen“, schrieb der Verband in seinem Nachruf, „eine Kämpferin, im Sport wie im Alltag“. Liebhardt hatte 2016 bei den Paralympics in Rio mit einer gespendeten Lunge und einer gespendeten Niere Gold im Kugelstoßen sowie Silber im Weitsprung gewonnen. Die gebürtige Berlinerin nutzte ihren überraschenden Triumph im Alter von 34 Jahren auch, um öffentlich ein Zeichen beim Thema Organspende zu setzen.

„Ich möchte das gar nicht groß aufbauschen. Aber das Bild der Organspende ist nicht so positiv behaftet in Deutschland. Dem möchte ich entgegenwirken“, hatte Liebhardt unmittelbar nach ihrem Triumph gesagt: „Wenn nur zehn Leute einen Spenderausweis ausfüllen, hat sich das schon gelohnt.“ Nach ihrem Karriereende intensivierte sie ihr Engagement für die Organspende, 2024 wurde sie gar Vorsitzende des Vereins „Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) – Sportler für Organspende e.V.“

Zuvor hatte Liebhardt 2020 inmitten der Corona-Pandemie eine zweite Spenderlunge benötigt und sieben Monate auf diese warten müssen. „Wenn eine schwere Erkrankung neu aufflackert, ist es wichtig, nicht mit den unveränderlichen Tatsachen zu hadern, sondern sich zu versöhnen mit seinem Körper oder der Situation“, erklärte sie damals. Doch nach der neuerlichen Erkrankung im Frühjahr 2026 verlor Liebhardt nun ihren Kampf.