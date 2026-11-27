Pikante Anträge für die Mitgliederversammlung des DLV sorgen für Wirbel. Dabei geht es um die Macht im Verband. Auch Athleten und Trainer sind alarmiert.

Es brodelt in der deutschen Leichtathletik. Und zwar gewaltig. Hinter den Kulissen tobt ein Kampf um Macht und Posten im Verband, vor der Mitgliederversammlung des DLV am Samstag war gar von einem Putschversuch der Landesfürsten die Rede.

Der ganz große Knall scheint zwar auf den letzten Drücker noch abgewendet worden zu sein, aber der Graben zwischen Teilen der Funktionäre bleibt tief. Und die Leidtragenden könnten wieder einmal die Athleten sein.

„Diese Spaltung schadet der deutschen Leichtathletik“, sagt DLV-Athletenvertreter Maximilian Thorwirth dem SID: „Wir wollen unseren Sport professionell betreiben. Dazu gehören auch professionelle, hauptamtliche Strukturen.“

Doch die Professionalisierung des Verbandes soll nach dem Willen von 13 der insgesamt 19 Landesverbände offenbar zurückgedreht werden.

Ein Tag voller wegweisender Entscheidungen

37 Anträge auf Satzungsänderung hatten sie für den Showdown am Samstag ab 11 Uhr im ibis Styles Hotel in Darmstadt zunächst eingereicht, im Kern ging es um eine Neuordnung der Macht- und Entscheidungsstrukturen des Verbandes.

Mittlerweile wurden zahlreiche Anträge unter der Woche nach massiver interner Kritik zwar abgeschwächt oder zurückgezogen, aber die eine große Frage bleibt: Erhalten Ehrenamtler wieder mehr Einfluss auf den hauptamtlichen Vorstand um den neuen Vorsitzenden Volker Herrmann, mehr Verantwortung und mehr operative Zuständigkeiten?

„Die Herausforderungen im Sport sind mittlerweile gigantisch, alle um uns herum stellen sich für die Zukunft auf. Und wir wollen gefühlt einen Schritt zurück in die 80er-Jahre machen?“, wundert sich ein Bundestrainer.

Die Athleten fühlen sich zudem in dem Ringen um die Paragrafen viel zu wenig gehört, kämpfen um ihr Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe, sehen die Prinzipien von Good Governance gefährdet.

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Spaltung in der deutschen Leichtathletik droht

Wie tief das Misstrauen zwischen dem Vorstand auf der einen und den Antragsstellern auf der anderen Seite ist, zeigt die Tatsache, dass der Plan einer unabhängigen Moderation durch den DOSB-Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke im Vorfeld der Mitgliederversammlung nach SID-Informationen nicht umgesetzt werden konnte – die Antragsteller lehnten das ab.

Auf einen SID-Fragenkatalog zu den Hintergründen und Zielen der Anträge antworteten die Antragssteller nicht konkret, ließen über Hansjörg Kunze, ehemaliger Weltklasseläufer und Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, lediglich ausrichten: „Wir bitten um Verständnis, dass wir im Vorfeld der Mitgliederversammlung keine inhaltlichen Stellungnahmen zu den anstehenden Themen und Anträgen abgeben werden. Uns ist wichtig, dies zunächst innerhalb der Mitgliederversammlung gemeinsam zu beraten und zu diskutieren.“

Sie brauchen eine Zweidrittel-Mehrheit. Auch der DLV-Vorstand bat „um Verständnis“, dass man „sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung nicht öffentlich zu den Anträgen äußern“ werde.

Uneinigkeiten könnten positive Dynamik kippen

Die Grabenkämpfe kommen für die deutsche Leichtathletik jedenfalls zur Unzeit, schließlich ging es sportlich nach der WM-Nullnummer von Budapest 2023 zuletzt wieder bergauf.

Die Planungen für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 laufen längst, zudem bietet die Vergabe der WM 2031 nach München viele Chancen für die Traditionssportart, die gegen einen Bedeutungsverlust kämpft.

Die leitenden Bundestrainer appellierten in einem Brief, der dem SID vorliegt, an die Antragssteller, „die jetzige Struktur zu erhalten. Sie hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen, und sie ist die beste Grundlage für die Olympischen Spiele 2028.“