Die Meldungen über neue Dopingfälle aus Kenia nehmen nicht ab. Esther Pfeiffer und Hendrik Pfeiffer finden deutliche Worte für die Skandale - und stellen unter anderem die WM-Vergabe nach Kenia infrage.

Die nächste Olympiasiegerin erhält eine Dopingsperre. Peres Jepchirchir darf nie wieder an einem World Marathon Major teilnehmen.

Im kenianischen Laufsport sind die Dopingfälle inzwischen so zahlreich, dass selbst große Namen kaum noch überraschen. Die deutschen Langstreckenläufer Esther und Hendrik Pfeiffer wollen sich damit nicht abfinden – und kritisieren nun auch die Vergabe der Leichtathletik-WM 2029 nach Kenia scharf.

„Es ist einfach enttäuschend. Wann ändert sich endlich was?“, wetterte Esther Pfeiffer auf Instagram. Die WM-Vergabe nach Kenia trage „sicherlich nicht dazu bei“.

Ihr Ehemann Hendrik wird in den Kommentaren noch deutlicher. Auf den Einwand eines Nutzers, die Kritik stelle kenianische Sportler pauschal unter Generalverdacht, entgegnet der Marathonläufer: „Es geht nicht um Verdächtigungen, sondern um die nackten Zahlen.“

Die Statistik der aktuell gesperrten kenianischen Läufer bezeichnete Hendrik Pfeiffer als „haarsträubend“. Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: „Die WM-Vergabe ist vor diesem Hintergrund inakzeptabel.“

Dopingfälle sorgen für Frust

Für Esther Pfeiffer ist der Frust längst auch ein persönlicher. Zwei Jahre in Folge lief sie beim Berliner Halbmarathon hinter Athletinnen ins Ziel, bei denen später Dopingverstöße festgestellt worden sind. 2025 rückte sie nach dem Fall Diana Chepkorir nachträglich einen Platz nach vorne. Ein Jahr später wurde sie Fünfte – unter anderem hinter Veronica Loleo, die am 18. November für drei Jahre wegen EPO-Dopings gesperrt wurde.

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Was bleibt, ist die Ungewissheit darüber, wie viel ein Ergebnis unter solchen Umständen wert ist. „Was macht das eigentlich mit einem, wenn man sich fair und ehrlich durch einen Wettkampf kämpft und am Ende möglicherweise wieder hinter einer Athletin landet, deren Ergebnis durch Doping beeinflusst wurde?“, fragte die fünfmalige deutsche Meisterin in Halb- und Marathonrennen.

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Dabei stellte Pfeiffer ausdrücklich klar, dass Loleos Dopingverstoß erst ab dem 6. September 2026 sportrechtliche Konsequenzen hat. Das Berliner Ergebnis bleibt demnach davon unberührt.

Wie weitreichend die Folgen dennoch sein können, zeigte sich bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften Ende September. Durch die nachträgliche Annullierung von Loleos Ergebnis verliert Kenia laut Pfeiffer den Sieg in der Halbmarathon-Teamwertung an die USA. „Das zeigt, wie viele ehrliche Athletinnen am Ende davon betroffen sind“, schreibt die Langstreckenläuferin.

Kenias Dopingproblem und die WM 2029

Die jüngsten Sperren unterstreichen die Dimension des Problems. Neben Loleo wurde auch Marathon-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Peres Jepchirchir wegen EPO-Dopings für drei Jahre gesperrt. Insgesamt wurden seit Gründung der unabhängigen Integritätskommission des Weltverbandes (AIU) im Jahr 2017 mehr als 320 kenianische Athleten wegen Dopingverstößen sanktioniert.

Kenia gehört damit zu den am stärksten betroffenen Nationen der internationalen Leichtathletik. Dennoch soll Nairobi 2029 als erste afrikanische Stadt eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausrichten.

World-Athletics-Präsident Sebastian Coe sieht in der Austragung eine historische Chance für die Entwicklung der Leichtathletik in Afrika. Auch die Bekämpfung des Dopings gehört zu den zentralen Herausforderungen für den Gastgeber.

Dass weiterhin erheblicher Handlungsbedarf besteht, räumt selbst die AIU ein. „Die kenianischen Verantwortlichen haben in den letzten fünf Jahren deutliche Fortschritte im Doping-Kampf erzielt, aber diese Fälle betonen, dass es immer noch ein langer Weg ist“, erklärte ihr Geschäftsführer Brett Clothier zuletzt.

Für Esther und Hendrik Pfeiffer sendet die WM-Vergabe angesichts der zahlreichen Dopingfälle dagegen das falsche Signal.