Aus dem Schatten von Alica Schmidt - Deutschlands neue Leichtathletik-Hoffnung

In der letzten Kurve nahm Johanna Martin ihr Herz in beide Hände. Etwa 70 Meter vor dem Ziel trat sie aus dem Windschatten von Alica Schmidt auf die Außenbahn und überholte die Favoritin mit einem beherzten Schlussspurt.

Gut zwei Meter vor ihrer prominenten Konkurrentin kam die Athletin des LAV Rostock ins Ziel und krönte sich in Leipzig sensationell zur Deutschen Meisterin über 400 Meter .

Das Besondere an Martins Triumph in der Halle: Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt – und spätestens seit diesem Rennen die größte deutsche 400-Meter-Hoffnung seit langer Zeit. Genau genommen seit 19 Jahren.

„Grit ist hier in Rostock oft in der Halle“

Johanna Martin und Grit Breuer – zwei Generationen von Langsprinterinnen, die sich dieser Tage kurioserweise häufig über den Weg laufen. „Grit ist hier in Rostock oft in der Halle“, verrät Martin im Gespräch mit SPORT1 .

Das liegt allerdings nicht an der neuen Deutschen Meisterin, sondern an Breuers Tochter Paula, die die Staffel-Weltmeisterin von 1997 zusammen mit ihrem Mann Thomas Springstein in einem erst kürzlich gegründeten Verein trainiert und damit für einige Irritationen sorgte.