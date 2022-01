WM 2022: Vetter graut es vor nächstem Rutsch-Belag

Vetter war auf dem neuartigen Belag in Tokio beim für seine Technik so wichtigen Stemmschritt ausgerutscht, im Finale kam er lediglich auf 82,52 m. Vor Olympia hatte der deutsche Rekordhalter in Serie über 90 m geworfen. Andere Medaillenkandidaten waren wegen ähnlicher Probleme bereits in der Qualifikation ausgeschieden.