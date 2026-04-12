Gehen-Team-WM: Leo Köpp verpasst Bronze nur um 14 Sekunden

SID 12.04.2026 • 19:13 Uhr Beim Premieren-Wettbewerb im Halbmarathon-Gehen landet der 28-Jährige direkt hinter den Medaillengewinnern.

Der deutsche Leichtathlet Leo Köpp hat bei der Team-WM der Geher in Brasilia für das stärkste deutsche Resultat gesorgt. Der WM-Elfte der LG Nord Berlin belegte über die Halbmarathon-Distanz den vierten Platz und erzielte damit das beste internationale Ergebnis seiner Karriere.

Köpp verpasst Bronze um Sekunden

In 1:27:50 Stunden kam Köpp nur 14 Sekunden hinter dem Bronzemedaillengewinner Caio Bonfim (Brasilien/1:27:36 Stunden) ins Ziel. Auf dem Ein-Kilometer-Rundkurs durch Brasiliens Hauptstadt hatte sich der Berliner früh in der Spitzengruppe positioniert und hielt auch dann noch mit, als bei Kilometer 19 nur noch sieben Athleten vorn lagen.

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