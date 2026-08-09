Hammerwurf-Sensation bei U20-WM: Cara Hegemann holt Gold

SID 09.08.2026 • 23:40 Uhr Cara Hegemann lässt am letzten Tag der U20-WM aufhorchen. Auch eine Teamkollegin darf jubeln.

Die deutsche Nachwuchsathletin Cara Hegemann hat am letzten Tag der U20-WM der Leichtathleten in Eugene die Goldmedaille im Hammerwerfen gewonnen. Der 19-Jährigen von der LG Stadtwerke München gelangen mit dem vierten Versuch 68,99 m, Hegemann setzte sich damit vor der Finnin Champs Pinja Kärhä (68,51) und ihrer Teamkollegin Nova Kienast (67,89 m) durch.

DLV holt dritte Medaille

Hegemann, EM-Fünfte 2025 in ihrer Altersklasse, war erst vor zwei Wochen bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid Dritte geworden. In der U20-Konkurrenz hatte sie den Titel geholt. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 69,81 m.