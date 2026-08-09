Hammerwurf-Sensation bei U20-WM: Cara Hegemann holt Gold

Die deutsche Nachwuchsathletin Cara Hegemann hat am letzten Tag der U20-WM der Leichtathleten in Eugene die Goldmedaille im Hammerwerfen gewonnen. Der 19-Jährigen von der LG Stadtwerke München gelangen mit dem vierten Versuch 68,99 m, Hegemann setzte sich damit vor der Finnin Champs Pinja Kärhä (68,51) und ihrer Teamkollegin Nova Kienast (67,89 m) durch.
Deutsches Gold zum WM-Abschluss
Cara Hegemann lässt am letzten Tag der U20-WM aufhorchen. Auch eine Teamkollegin darf jubeln.
U20-Weltmeisterin im Hammerwerfen: Clara Hegemann
© picture alliance/SID/Axel Kohring
DLV holt dritte Medaille
Hegemann, EM-Fünfte 2025 in ihrer Altersklasse, war erst vor zwei Wochen bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid Dritte geworden. In der U20-Konkurrenz hatte sie den Titel geholt. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 69,81 m.
Die zuvor einzige Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hatte Kugelstoßerin Emily Scherf am Donnerstag (Ortszeit) gewonnen. Eine persönliche Bestleistung von 17,23 m reichten der 19-Jährigen zu Bronze. Mit den drei Medaillen steht Deutschland kurz vor dem Ende der Wettbewerbe bei derselben Bilanz wie bei den Titelkämpfen 2024 in Lima/Peru.