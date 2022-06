Kuriose Verletzung: Wlodarczyk verpasst Leichtathletik-WM

"Ein Fremder ist in mein Auto eingebrochen", schrieb die 36-Jährige, die auch die European Championships in München im August verpassen wird: "Ich habe ihn selbst gestoppt und der Polizei übergeben. Leider habe ich dafür mit einer Muskelprellung bezahlt." Mit einem Hauch Ironie kündigt sie zudem an: "Nach meiner Karriere werde ich vielleicht mit MMA anfangen. Der Dieb hat gelitten."