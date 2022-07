Deutsches Debakel bei Leichtathletik-WM in Eugene - diese Ausrede findet Weltmeister Vetter "falsch"

Vetter: Er ist nach seinen Leistungen in diesem Jahr fast schon in der Bringschuld. Ich traue Julian auf alle Fälle eine Medaille zu und würde mich natürlich für ihn freuen. So langsam bräuchten wir (Team Deutschland, Anm. d. Red.) auch mal eine Medaille. Dennoch ist der Speerwurf sehr schwer kalkulierbar, da können Kleinigkeiten entscheiden. Zwischen Platz eins und Platz acht ist alles möglich. Julian ist in einem sehr stabilen Zustand und kann definitiv nah an seine Jahresbestleistung herankommen.