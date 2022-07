Klosterhalfen scheidet bei der WM im Vorlauf aus - Benfares bricht zusammen

Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene das Finale über 5000 m verpasst. Die 25-Jährige kam in ihrem Vorlauf völlig entkräftet als Achte in 15:17,78 Minuten ins Ziel. Als 19. der Gesamtabrechnung fehlten ihr letztlich knapp 17 Sekunden zum Einzug in die Medaillenentscheidung am Samstag (18.25 Uhr OZ/3.25 Uhr am Sonntag MESZ).