Leichtathletik: Ukraine-Star Mahuchikh sieht auf der Laufbahn keinen Platz für „russische Killer“

Zwar hatte Lasitskene ihr Mitgefühl mit den Opfern des Krieges ausgedrückt: „Ich wüsste nicht, wie ich ihnen in die Augen sehen oder was ich zu ihnen sagen sollte. Sie und ihre Familien machen etwas durch, was kein Mensch erleben sollte“ - wollte aber nicht auf die Medaillenchancen verzichten.