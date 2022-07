Leichtathletik-WM: Die Highlights der Nacht in Eugene

SO LIEF ES FÜR DIE DEUTSCHEN: Für zwei der prominentesten Athletinnen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) begann die WM erfreulich. Sprinterin Gina Lückenkemper zog wie in ihrem Spitzenjahr 2017 in London ins Halbfinale ein. Und Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause erlebte völlig ergriffen nach ihrem Vorlauf in der Mixed-Zone, wie sie doch noch ins Finale hineinrutschte - acht Hundertstel gaben des Ausschlag. "Ich bin unfassbar dankbar und glücklich, dass die Sterne heute auf meiner Seite standen", sagte Krause, die eine harte Saison hinter sich hat. Wer nicht zu sehen war: Konstanze Klosterhalfen. Die Topläuferin verzichtete am Samstag auf einen Start über 10.000 m, setzt ganz auf die 5000 m.