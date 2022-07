Leichtathletik-WM: Die Highlights der Nacht in Eugene

AUSSERIRDISCH: 50,68! Fünfzigkommaachtundsechzig! Was Sydney McLaughlin zum Abschluss des achten Wettkampftages im WM-Finale über 400 m Hürden vollbracht hat, ist selbst in einer Leichtathletik, die Wunderleistungen von Beamon bis Bolt erlebt hat, unglaublich. Die Olympiasiegerin von Tokio verbesserte den Weltrekord bei ihrem Wunderlauf zu Gold um 73 Hundertstel. Das sind Welten, nein: Universen. Seit Juni 2021 hat die heute 22-Jährige die Weltbestmarke um 1,48 Sekunden verbessert - zuletzt war sie vier Wochen vor der WM ebenfalls in Eugene 51,41 gerannt. "Das ist einfach unwirklich", sagte sie nach dem ersten Weltrekord der laufenden WM. Das sah am Freitagabend niemand anders.