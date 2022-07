Mu holt nach Olympiasieg auch WM-Titel über 800 m

Olympiasiegerin Athing Mu aus den USA hat Gold bei der Heim-WM in Eugene über 800 m gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich im Finale in der Jahresweltbestzeit von 1:56,30 Minuten knapp vor der Olympiazweiten Keely Hodgkinson (Großbritannien/1:56,38) durch. Bronze ging an Mary Moraa aus Kenia (1:56,71).