Parsons stürmt ins 5000-m-Finale - Aus für Mohumed

Der deutsche Vizemeister Sam Parsons (Frankfurt) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene das Finale über 5000 m erreicht. Der in den USA geborene 28-Jährige verpasste im zweiten von zwei Vorläufen zwar als Neunter die direkte Qualifikation, weil sein Rennen aber das deutlich schnellere war, reichten Parsons' 13:24,50 Minuten zum Ticket für den Endlauf am Sonntag (18.05 Uhr OZ/3.05 Uhr MESZ am Montagmorgen).