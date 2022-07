Rangliste der WM-Finals: Kerley so schnell wie einst Lewis

Das 100-m-Finale von Eugene war das achtschnellste in der Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Der US-Amerikaner Fred Kerley lief in 9,86 Sekunden so schnell wie sein Landsmann Carl Lewis 1991 in Tokio. Die mit Abstand beste Siegerzeit hatte Usain Bolts 2009 in Berlin erzielt, die 9,58 Sekunden des Jamaikaners sind seitdem Weltrekord. - Die 18 100-m-Weltmeister der Geschichte nach der Siegerzeit: