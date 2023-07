Sport1: Speerwerfer Vetter droht WM-Aus

Dem früheren Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter droht offenbar das Aus für die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). Dies berichtete Sport1 am Mittwoch. Vetter bestätigte dem Sender zudem, dass er die deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Kassel verpassen werde. Der 30-Jährige habe einen „erneuten Rückschlag“ erlitten, er werde aus „gesundheitlichen Gründen“ fehlen, hieß es im Sport1-Bericht.