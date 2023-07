WM-Start von Stabhochspringer Lita Baehre weiter offen

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) bangt weiter um seinen Start bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). „Wenn die Probleme die nächsten Wochen besser werden, wird man mich in Budapest sehen. Wenn nicht, muss ich leider aussetzen“, sagte der deutsche Stabhochsprung-Meister am Samstag am Rande der „TrueAthletes Classics“ in Leverkusen bei der ARD.