400 m Hürden: Krafzik schafft es nicht ins Finale

Carolina Krafzik (Sindelfingen) hat bei der Leichtathletik-WM das Finale über 400 m Hürden (Donnerstag (21.50 Uhr/ ARD und Eurosport ) verpasst. Der deutschen Serienmeisterin und EM-Achten von München reichten ihre 54,58 Sekunden und Platz fünf in ihrem Halbfinale nicht zum Weiterkommen. Auch Eileen Demes (Neu-Isenburg) schied nach 56,71 Sekunden aus.

Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Femke Bol kam mit 52,95 Sekunden locker weiter. Die Niederländerin ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.

Bol gilt im Finale als große Favoritin. Denn: Olympiasiegerin, Titelverteidigerin und Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) war verletzungsbedingt nicht am Start.

Zuletzt stand mit Heike Meißner 2003 in Paris eine Deutsche in einem WM-Finale über die 400 m Hürden. Die bisher letzten Medaillen gab es 1987 in Rom, damals gewannen Sabine Busch und Cornelia Ullrich Gold und Bronze für die DDR.