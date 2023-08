Krass! Lückenkemper brennt sich die Finger weg

Unmittelbar vor Rennbeginn muss die Sprinterin sekundenlang im Startblock ausharren und mit den Händen die Tartanbahn berühren. In Ungarns Hauptstadt herrschten am Sonntag weit über 30 Grad, was den Untergrund offenbar mächtig aufheizte.

Man brenne sich in dieser langen Zeit im wahrsten Sinne „die Finger auf der Bahn weg“, sagte Lückenkemper: „Das ist richtig heiß. Dass sich bei mir die Hand da überall an den Fingern schält, das kommt nicht von ungefähr.“

Lückenkemper auf historischer Mission

Auf dem Weg zu ihrem großen Ziel sollen die 26-Jährige die äußeren Umstände aber nicht aufhalten. Als erste deutsche Sprinterin seit Melanie Paschke 1997 in Athen will Lückenkemper im Halbfinale am Montag (20.35 Uhr) den Einzug in das WM-Finale schaffen.