Burghardt über WM-Verzicht: "Glücklich mit Entscheidung"

Burghardt verzichtet wegen anhaltender Rückenprobleme auf eine Teilnahme an den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt. "Ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, wie ich es auch vor Tokio gemacht habe, um wieder eine schmerzfreie Vorbereitung zu haben. Ich will in der Olympia-Saison mein volles Potenzial ausschöpfen", sagte die deutsche Meisterin über 200 m mit Blick auf die Sommerspiele 2024 in Paris.