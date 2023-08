Diskus: Janssen als einziger DLV-Starter im WM-Finale

Vom deutschen Diskus-Trio hat nur Henrik Janssen (Magdeburg) bei der Leichtathletik-WM in Budapest den Sprung ins Finale geschafft. Der deutsche Meister erzielte in der Qualifikation am Samstag 63,79 m und zog damit als zwölftbester und letzter Werfer in die Entscheidung am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.