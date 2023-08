Historisches Sensations-Gold! Der größte Moment der Leichtathletik-WM in Budapest

Das deutsche Diskus-Trio um Kristin Pudenz (Potsdam) hat die ersehnte erste deutsche WM -Medaille in Budapest verpasst. Vize-Europameisterin Pudenz belegte am Dienstag im Finale als beste Deutsche mit 65,96 m den sechsten Rang, 2,24 m fehlten der Landespolizistin zur Bronzemedaille.

Gold sicherte sich sensationell die US-Amerikanerin Laulauga Tausaga, geboren in Honolulu (Hawaii). Mit völlig überraschenden 69,49 Metern pulverisierte diese im 5. Durchgang plötzlich ihre Bestleistung um mehr als vier Meter. Zwei Runden zuvor war sie noch auf Rang 12 gelegen!

Tausagas Landsfrau (69,23) musste sich in einer hochklassigen Entscheidung schließlich mit Silber begnügen. Bronze ging an die chinesische Titelverteidigerin Bin Feng (68,20).

Auch Pudenz zeigte sich auf SPORT1-Nachfrage beeindruckt von Tausaga: „Ich habe in der Quali schon gesehen, dass sie was drauf hat. Aber so zu performen im WM-Finale: Hut ab!“