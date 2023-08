Drama um deutsche Geherin bei WM in Budapest

Silber sicherte sich am Heldenplatz die Australierin Jemima Montag (1:27,16) vor der italienischen Olympiasiegerin Antonella Palmisano (1:27,26). Für Perez, die 2018 in Berlin erstmals Europameisterin wurde, ist es die erste Medaille auf Weltniveau.

Anders als beim Männer-Rennen am Vortag herrschten in Ungarns Hauptstadt bereits am frühen Morgen hohe Temperaturen jenseits der 20 Grad. Feige, als Elfte der Meldeliste angereist, kam damit mit zunehmenden Rennverlauf gar nicht zurecht: War sie anfangs noch in Reichweite der besten zehn Geherinnen, fiel sie nach und nach zurück und wurde schließlich überrundet.