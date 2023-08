Hindernisläuferin Gürth mit Bestzeit und Olympianorm

Olivia Gürth (Diez) hat bei ihrer überraschenden Teilnahme am WM-Finale über 3000 m Hindernis den 14. Platz belegt. Die U23-Europameisterin kam am Sonntag beim Abschluss der Titelkämpfe in Budapest mit einer erneuten persönlichen Bestleistung von 9:20,08 Minuten ins Ziel und schaffte damit auch die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.