Hingsen macht Neugebauer Mut: "Hammermäßiges Potenzial"

Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (65) hat Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) nach der verpassten WM-Medaille Mut auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris gemacht. Neugebauer habe in Budapest „eine super Leistung“ gezeigt, sagte Hingsen dem SID: „Mit Blick auf Olympia in Paris im nächsten Jahr hat er wichtige Erfahrungen gesammelt. Er weiß jetzt, woran er noch arbeiten muss, wann er sich absolut fokussieren muss.“