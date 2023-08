Hochsprung: Potye im Finale - Hoffnung auf eine Medaille

Hochspringer Tobias Potye hat nur kurz geschwächelt und anders als im Vorjahr den Einzug ins WM-Finale geschafft. Dem Vize-Europameister genügten am Sonntag in Budapest seine im dritten Versuch übersprungenen 2,28 m zum Weiterkommen.

Im Finale am Dienstag (19.55 Uhr) darf Potye damit auf einen Coup wie in München im Vorjahr hoffen. „Ich will auf Augenhöhe mit den anderen mitspringen und dann vielleicht am Ende um die Medaille ringen“, hatte er im Vorfeld gesagt.