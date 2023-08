Hochsprung-Star bei WM: "Ukraine ist nicht besiegbar"

Die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich will bei der Leichtathletik-WM in Budapest Gold für ihr Heimatland gewinnen. „Wir wollen mit unseren Leistungen zeigen, dass die Ukraine nicht besiegbar ist, auch wenn Russland unserem Land weiter viele schlimme Dinge antut“, sagte die 21 Jahre alte Europameisterin der Rheinischen Post mit Blick auf das Finale am Sonntag.