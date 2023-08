Leichtathletik-WM 2023: Die Ergebnisse des 5. Wettkampftages - LIVE im TV und Stream

Seit Samstag läuft die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest. Am Mittwoch holte Joshua Abuaku über 400 m Hürden die nächste Top-Acht-Platzierung für das deutsche WM-Team, das Warten auf die erste Medaille geht aber weiter.

In seinem ersten WM-Finale über 400 m Hürden rannte der 27-Jährige nach 48,53 Sekunden ins Ziel , das reichte am Ende zu Platz acht bei der Gold-Show von Norwegens Superstar Karsten Warholm (46,89).

DLV wartet weiter auf erste Medaille

„Es fehlt die Medaille, das ist klar“, sagte Cheftrainerin Annett Stein: „Aber es sind noch eine Reihe an Finals.“ Am Donnerstag etwa hat Geher Christopher Linke über die 35 km seine zweite Chance in Ungarn, am Freitag beginnt dann der Zehnkampf mit Shootingstar Leo Neugebauer und Europameister Niklas Kaul, zudem steigt am Sonntag noch der Speer-Showdown, wo sich Europameister Julian Weber erneut Hoffnungen auf Gold machen darf.