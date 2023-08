Leichtathletik-WM 2023: Im Gesa-Krause-Style! Deutscher WM-Neuling überrascht

Olivia Gürth hat bei ihrem WM-Debüt das Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Die U23-Europameisterin qualifizierte sich am Mittwoch in Budapest in der persönlichen Bestzeit von 9:24,28 Minuten dank eines starken Endspurts als Fünfte ihres Vorlaufs und für die Entscheidung am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport).