Leichtathletik-WM 2023: Superstar trotz Schock-Nachricht locker im Finale

Kugelstoß-Weltmeister Ryan Crouser ist in seiner Vorbereitung auf die Titelverteidigung massiv beeinträchtigt worden.

Der Weltrekordler berichtete am Freitag auf Instagram, dass er vor drei Wochen mit Schmerzen an der Wade aufgewacht sei und seitdem „einige der frustrierendsten und stressigsten Tage in seinem Leben“ durchgemacht habe.