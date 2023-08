Leichtathletik-WM: Erneutes Drama um Zehnkampf-Topstar

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer visiert bei der Leichtathletik-WM in Budapest eine Sensation an - und einer der größten Konkurrenten ist unter dramatischen Umständen raus.

WM-Fluch für Zehnkampf-Star setzt sich fort

Der zweimalige Weltmeister Mayer (2017 in London und 2022 in Eugene) hatte die WM 2015 verletzungsbedingt verpasst und hatte auch die Konkurrenz bei der WM 2019 in Doha vorzeitig abgebrochen. Bei Olympia in Rio 2016 und in Tokio 2021 gewann Mayer jeweils Silber.