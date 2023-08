Leichtathletik-WM: Ingebrigtsen verteidigt Titel über 5000 m

Norwegens Wunderläufer Jakob Ingebrigtsen hat seinen WM-Titel über 5000 m erfolgreich verteidigt und tritt mit zumindest einmal Gold die Heimreise aus Budapest an. Der Ausnahmeläufer gewann am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaften in 13:11,30 Minuten vor Vize-Europameister Mohamed Katir aus Spanien (13:11,14). Bronze ging an den Kenianer Jacob Krop (13:12,28).