Leichtathletik-WM: Gina Lückenkemper antwortet Kritikern

„Wir haben hier im deutschen Team wirklich schon sehr, sehr gute Leistungen gesehen, die aller Ehren wert sind. Und das würde ich auf keinen Fall unter den Tisch kehren“, bekräftigte die Europameisterin in einem Interview mit der ARD - das die TV-Fans am Samstag nicht mehr zu Gesicht bekamen .

Lückenkemper fordert, Bilanz „in Perspektive zu setzen“

Vor dem letzten Wettkampftag in Budapest konnte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in Budapest noch keine Medaille bejubeln. Einzig Speerwurf-Europameister Julian Weber besaß am Sonntagabend noch realistische Chancen, die erste deutsche WM ohne Edelmetall in der Geschichte abzuwenden.