Lückenkemper heiß auf die WM: "Bin auch krasser geworden"

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (26) geht ohne Angst vor der starken internationalen Konkurrenz um Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) in die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). Es werde „nicht ohne“, sagte Lückenkemper am Dienstag in Erding vor ihrem Abflug nach Budapest: „Der internationale Sprint schläft nicht. Die haben sich auch alle nochmal weiterentwickelt. Die haben auch alle trainiert. Genauso wie ich das getan habe. Die sind krasser geworden. Ich bin es aber auch.“